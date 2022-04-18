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    Давидович-Фокина снялся с турнира в Барселоне после выхода в финал в Монте-Карло

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    Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина отказался от участия в грунтовом турнире в Барселоне (Испания).

    Алехандро Давидович-Фокина
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    Алехандро Давидович-Фокина

    Спортсмен сослался на усталость после выступления на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где он дошёл до финала. Теперь Давидович-Фокину в основной сетке турнира в Барселоне заменит лаки-лузер француз Мануэль Гинар.

    Напомним, Давидович-Фокина в финале «Мастерса» в Монте-Карло уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

  • Циципас защитил титул на «Мастерсе» в Монте-Карло
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    • Для испанского теннисиста этот выход в финал стал первым на турнирах серии «Мастерс». При этом Циципас приехал в Монте-Карло в качестве действующего чемпиона турнира. Ему удалось защитить титул.

    Стефанос стал всего пятым действующим игроком, добившимся этого достижения.

    Ранее два года подряд на одних и тех же турнирах серии побеждали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.

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