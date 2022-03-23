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    Эшли Барти объявила о завершении карьеры

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    Австралийка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA, объявила о завершении спортивной карьеры.

    Эшли Барти
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    Эшли Барти

    «Я играю в теннис с раннего возраста. Я просто хочу пожить обычной подростковой жизнью, и в целом, насладиться нормальной жизнью.

    Теннис воплотил все мои мечты и даже больше, но сейчас, я считаю, подходящий момент, чтобы оставить ракетки позади и постараться достичь других целей.

    У меня больше нет физического драйва, эмоционального настроя и всего, что нужно, чтобы бросать себе вызов на высшем уровне. Я истощена», — цитирует Барти WTA Tennis.

    За свою карьеру 25-летняя Барти по разу победила на Asutralian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» в одиночном разряде. Всего на счету Эшли 15 одиночных титулов. В парном разряде она стала чемпионкой US Open-2018, а всего завоевала 12 титулов.

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