Эшли Барти объявила о завершении карьеры

Австралийка, занимающая первое место в рейтинге WTA, объявила о завершении спортивной карьеры.

«Я играю в теннис с раннего возраста. Я просто хочу пожить обычной подростковой жизнью, и в целом, насладиться нормальной жизнью.

Теннис воплотил все мои мечты и даже больше, но сейчас, я считаю, подходящий момент, чтобы оставить ракетки позади и постараться достичь других целей.

У меня больше нет физического драйва, эмоционального настроя и всего, что нужно, чтобы бросать себе вызов на высшем уровне. Я истощена», — цитирует Барти WTA Tennis.

За свою карьеру 25-летняя Барти по разу победила на Asutralian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» в одиночном разряде. Всего на счету Эшли 15 одиночных титулов. В парном разряде она стала чемпионкой US Open-2018, а всего завоевала 12 титулов.