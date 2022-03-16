Кудерметова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка, которая одержала победу в матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе и вышла в четвертьфинал, прокомментировала свой успех.

Кудерметова победила чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 56 минут.

«Это был по-настоящему безумный матч для меня. Но я подготовила себя к этому перед встречей. Я знаю Маркету, она очень хороший боец. Я была готова к тому, что меня ожидает непростая битва», — приводит слова российской теннисистки пресс-служба WTA.

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Вероника Кудерметова сыграет с испанкой Паулой Бадосой, которая в четвёртом круге победила канадку Лейлу Фернандес.