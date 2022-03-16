Кудерметова — в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисисткапробилась в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США).

В 1/8 финала 24-я ракетка мира в трех сетах победила чешку Маркету Вондроушову, занимающую 33-е место в рейтинге WTA, со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 56 минут. Кудерметова восемь раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Российская спортсменка реализовала два брейк-пойнта из четырех (процент реализации составил 50%). На счету ее соперницы четыре эйса и пять двойных ошибок. Она реализовала лишь один брейк-пойнт из шести (процент реализации — 17%).

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Вероника Кудерметова сыграет с испанкой Паулой Бадосой.