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    Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    Россиянка Людмила Самсонова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    В матче четвертого круга российская теннисистка за 1 час 55 минут проиграла хорватке Петре Мартич со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

    Обе теннисистки подали по пять эйсов, россиянка при этом совершила на одну двойную ошибку больше, четыре против трех.

    Хорватка реализовала два брейка имея шесть возможностей, а Самсонова один раз взяла подачу соперницы, имея два брейкпоинта.

    В следующем круге, на стадии четвертьфинала, Мартич сыграет с румынкой Симоной Халеп, ранее одолевшей свою соотечественницу Сорану Кирстю (6:1, 6:4).

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