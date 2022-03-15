Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянкане сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

В матче четвертого круга российская теннисистка за 1 час 55 минут проиграла хорватке Петре Мартич со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

Обе теннисистки подали по пять эйсов, россиянка при этом совершила на одну двойную ошибку больше, четыре против трех.

Хорватка реализовала два брейка имея шесть возможностей, а Самсонова один раз взяла подачу соперницы, имея два брейкпоинта.

В следующем круге, на стадии четвертьфинала, Мартич сыграет с румынкой Симоной Халеп, ранее одолевшей свою соотечественницу Сорану Кирстю (6:1, 6:4).