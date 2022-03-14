Монфис высказался о предстоящем матче с Медведевым в Индиан-Уэллсе

Французский теннисистподелился ожиданиями от встречи с первой ракеткой мира, россияниномна турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Медведев и Монфис сыграют в третьем круге турнира, матч состоится сегодня, 14 марта, и начнётся не ранее 21:00 мск.

«Это новая возможность для меня сыграть с классными игроками. Я на той стадии, когда мы по-прежнему проводим усердную физическую подготовку. С точки зрения тенниса я не слишком беспокоюсь. Собираюсь воспользоваться удачей на полную катушку», — приводит слова Монфиса Tennis World USA.

Напомним, во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл чеха Томаша Махача, а Монфис оказался сильнее серба Филипа Краиновича.