Россиянка Потапова завершила выступление на турнире в Гвадалахаре

Российская теннисистказавершила выступление на турнире категории WTA-250 в Гвадалахаре (Мексика).

На стадии 1/8 финала 111-я ракетка мира в двух сетах проиграла представительнице Словакии Анне Каролине Шмидловой, занимающей 88-е место в рейтинге WTA, со счетом 3:6, 6:7 (5:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут.

Потапова совершила четыре эйса и допустила пять двойных ошибок. Российская спортсменка реализовала четыре брейк-пойнта из 11 (процент реализации составил 36%). Её соперница четырежды подала навылет и семь раз ошиблась на подаче, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из шести (процент реализации — 83%).

В четвертьфинале турнира Шмидлова сыграет с китайской теннисисткой Ван Цян.