Медведев разгромил Андухара и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

Россиянинвышел в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет 1,6 миллиона долларов.

Во втором круге Медведев одержал уверенную победу над испанцем Пабло Андухаром со счетом 6:1, 6:2.

Теннисисты провели на корте чуть больше часа.

За это время Даниил выполнил семь подач навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов.

Следующим соперником Медведева станет японец Йосихито Нисиока, обыгравший американца Тейлора Фрица.

Еще в одном матче Рафаэль Надаль разгромил американца Стефана Козлова — 6:0, 6:3. В четвертьфинале испанец встретится с еще одним представителем США Томми Полом.