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    Медведев разгромил Андухара и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Пабло Андухар
    Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет 1,6 миллиона долларов.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Во втором круге Медведев одержал уверенную победу над испанцем Пабло Андухаром со счетом 6:1, 6:2.

    Теннисисты провели на корте чуть больше часа.

    За это время Даниил выполнил семь подач навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов.

    Следующим соперником Медведева станет японец Йосихито Нисиока, обыгравший американца Тейлора Фрица.

    Еще в одном матче Рафаэль Надаль разгромил американца Стефана Козлова — 6:0, 6:3. В четвертьфинале испанец встретится с еще одним представителем США Томми Полом.

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