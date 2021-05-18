Грачева проиграла на старте турнира в Парме

Российская теннисистказавершила выступление на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия).

В 1/16 финала 89-я ракетка мира в двух сетах уступила хорватке Петре Мартич, занимающей 23-е место в рейтинге WTA, со счетом 4:6, 2:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. Грачева 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету Мартич — ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем раунде Мартич сыграет с победительницей матча Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) — Людмила Самсонова (Россия).