Соболенко обыграла Барти в финале турнира в Мадриде

Белорусская теннисисткастала победительницей турнира Mutua Madrid Open в Мадриде, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона евро.

В финальном поединке представительница Белоруссии за час и 41 минуту взяла верх над первой ракеткой мира Эшли Барти — 6:0, 3:6, 6:4.

Соболенко 9 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Барти — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 спасённых брейк-пойнта из 8.

Для 23-летней Соболенко, занимающей 7-е место в мировом рейтинге, выигранный турнир под эгидой WTA стал десятым в карьере и вторым в сезоне — в январе она стала сильнейшей в Абу-Даби, в финале победив россиянку Веронику Кудерметову.