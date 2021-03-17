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    Калинская вышла во второй круг турнира в Мексике

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    Анна Калинская успешно стартовала в основной сетке турнира в Монтеррее (Мексика).

    Анна Калинская
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    Анна Калинская

    Россиянка в первом круге в двух партиях обыграла представительницу Аргентины Надю Подороска — 6:4, 6:4

    Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. Россиянка сделала два эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Подороска один раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

    Следующей соперницей Калинской станет представительница Сербии Нина Стоянович, победившая итальянку Мартину Тревизан со счетом 6:3, 6:2.

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