Калинская вышла во второй круг турнира в Мексике

Анна Калинская Фото: globallookpress.com
Россиянка в первом круге в двух партиях обыграла представительницу Аргентины Надю Подороска — 6:4, 6:4
Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. Россиянка сделала два эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Подороска один раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Калинской станет представительница Сербии Нина Стоянович, победившая итальянку Мартину Тревизан со счетом 6:3, 6:2.