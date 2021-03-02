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    Блинкова проиграла на старте турнира в Дохе

    Теннис WTA Прогнозы на теннис
    Россиянка Анна Блинкова не смогла преодолеть 1-й круг турнира Qatar Total Open 2021 в Дохе, призовой фонд которого превышает полмиллиона долларов.

    Анна Блинкова
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    Анна Блинкова

    В стартовом матче российская теннисистка за час и 9 минут проиграла сопернице из Туниса Онс Жабер в двух сетах — 2:6, 2:6.

    Блинкова выполнила один эйс, дважды ошибалась на подаче и не реализовала ни один из двух брейк-пойнтов.

    Жабер три раза подала навылет и совершила столько же двойных ошибок, четыре раза она забрала подачу соперницы из восьми возможностей.

    В следующем матче спортсменка из Туниса сыграет со второй сеяной Каролиной Плишковой, которая попала во второй круг напрямую.

    Напомним, что в основную сетку турнира Блинкова пробилась из квалификации.

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