Блинкова проиграла на старте турнира в Дохе

Россиянкане смогла преодолеть 1-й круг турнира Qatar Total Open 2021 в Дохе, призовой фонд которого превышает полмиллиона долларов.

В стартовом матче российская теннисистка за час и 9 минут проиграла сопернице из Туниса Онс Жабер в двух сетах — 2:6, 2:6.

Блинкова выполнила один эйс, дважды ошибалась на подаче и не реализовала ни один из двух брейк-пойнтов.

Жабер три раза подала навылет и совершила столько же двойных ошибок, четыре раза она забрала подачу соперницы из восьми возможностей.

В следующем матче спортсменка из Туниса сыграет со второй сеяной Каролиной Плишковой, которая попала во второй круг напрямую.

Напомним, что в основную сетку турнира Блинкова пробилась из квалификации.