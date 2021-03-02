Блинкова проиграла на старте турнира в Дохе

Анна Блинкова Фото: globallookpress.com
В стартовом матче российская теннисистка за час и 9 минут проиграла сопернице из Туниса Онс Жабер в двух сетах — 2:6, 2:6.
Блинкова выполнила один эйс, дважды ошибалась на подаче и не реализовала ни один из двух брейк-пойнтов.
Жабер три раза подала навылет и совершила столько же двойных ошибок, четыре раза она забрала подачу соперницы из восьми возможностей.
В следующем матче спортсменка из Туниса сыграет со второй сеяной Каролиной Плишковой, которая попала во второй круг напрямую.
Напомним, что в основную сетку турнира Блинкова пробилась из квалификации.