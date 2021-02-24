Первая ракетка мира снялась с турнира в Дохе

Австралийская теннисисткаприняла решение сняться с турнира в Дохе.

Первая ракетка мира не выйдет на корт из-за травмы левой ноги.

«К сожалению, я снялась с турнира в Катаре из-за травмы левой ноги. Я желаю, чтобы турнир прошел успешно и безопасно, и надеюсь сыграть здесь в следующем году.

Спасибо организаторам турнира и WTA за всю ту работу, которую вы делаете, я с нетерпением жду новых соревнований в Майами через несколько недель», — написала австралийка в Instagram.

Накануне Барти во втором круге турнира в Аделаиде проиграла американке Даниэль Коллинз.