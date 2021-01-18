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    Кудерметова поднялась на 36 место в рейтинге WTA

    Теннис WTA Прогнозы на теннис
    Россиянка Вероника Кудерметова поднялась с 46-го на 36-е место в рейтинге WTA.

    Вероника Кудерметова
    Вероника Кудерметова

    На прошлой неделе она вышла в финал турнира в Абу-Даби, в котором проиграла белоруске Арине Соболенко.

    На самой высокой позиции среди российских теннисисток находится Екатерина Александрова, занимающая 33-е место. Светлана Кузнецова расположилась на 37-й строчке, Анастасия Павлюченкова — на 39-й.

    В первой десятке также произошли изменения. С десятого на седьмое место впервые в карьере поднялась белоруска Арина Соболенко.

    Рейтинг WTA. 18 января

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
    2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
    3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.
    4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
    5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.
    6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
    7 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4580.
    8 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
    9 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516.
    10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.
    … 33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
    36 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1680.
    37 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
    39 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
    61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
    71 (72). Дарья Касаткина (Россия) — 1010...
    95 (94). Варвара Грачёва (Россия) — 798.

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