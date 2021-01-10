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    Гасанова проиграла Соррибес на турнире в Абу-Даби

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    Российская теннисистка Анастасия Гасанова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Абу-Даби.

    Анастасия Гасанова
    Анастасия Гасанова

    В третьем круге соревнований 21-летняя спортсменка уступила испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 5:7, 3:6.

    Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. Анастасия ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы ни одного эйса, пять двойных ошибок и 6 брейков.

    В четвертьфинале Соррибес сыграет с 18-летней украинкой Мартой Костюк, которая менее чем за час обыграла Тамару Зиданшек, отдав той два гейма за игру.

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