Гасанова проиграла Соррибес на турнире в Абу-Даби

Российская теннисисткане смогла выйти в четвертьфинал турнира в Абу-Даби.

В третьем круге соревнований 21-летняя спортсменка уступила испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 5:7, 3:6.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. Анастасия ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы ни одного эйса, пять двойных ошибок и 6 брейков.

В четвертьфинале Соррибес сыграет с 18-летней украинкой Мартой Костюк, которая менее чем за час обыграла Тамару Зиданшек, отдав той два гейма за игру.