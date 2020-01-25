Медведев пробился в 1/8 финала Australian Open

Россиянинуспешно преодолел 1/16 финала Australian Open.

В матче 1/8 финала Медведев обыграл представителя Австралии Алексея Попырина.

Россиянин одержал победу в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 44 минуты.

По ходу матча Медведев выполнил 6 эйсов и допустил 3 двойные ошибки, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Попырин 8 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и не реализовал единственный брейк-пойнт.

За право выйти в четвертьфинал Медведев поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой. 0