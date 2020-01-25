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    Медведев пробился в 1/8 финала Australian Open

    Теннис Australian Open ATP Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Россиянин Даниил Медведев успешно преодолел 1/16 финала Australian Open.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В матче 1/8 финала Медведев обыграл представителя Австралии Алексея Попырина.

    Россиянин одержал победу в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 44 минуты.

    По ходу матча Медведев выполнил 6 эйсов и допустил 3 двойные ошибки, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Попырин 8 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и не реализовал единственный брейк-пойнт.

    За право выйти в четвертьфинал Медведев поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой. 0

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