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    Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хобарте

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    Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в финал турнира в Хобарте (Австралия).

    Вероника Кудерметова
    Вероника Кудерметова

    В полуфинальном матче российская теннисистка проиграла представительнице Китая Чжан Шуай со счетом 3:6, 4:6.

    Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Кудерметова 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Её соперница выполнила 3 эйса, не ошибалась на подаче и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — два из двух.

    За титул китаянка поспорит с победительницей второго полуфинального матча Хитер Уотсон (Великобритания) — Елена Рыбакина (Казахстан). 0

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