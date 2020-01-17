Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хобарте

Российская теннисисткане смогла пробиться в финал турнира в Хобарте (Австралия).

В полуфинальном матче российская теннисистка проиграла представительнице Китая Чжан Шуай со счетом 3:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Кудерметова 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Её соперница выполнила 3 эйса, не ошибалась на подаче и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — два из двух.

За титул китаянка поспорит с победительницей второго полуфинального матча Хитер Уотсон (Великобритания) — Елена Рыбакина (Казахстан). 0