Павлюченкова уступила Барти в Аделаиде

Российская теннисисткане смогла выйти в 1/4 финала турнира в Аделаиде (Австралия) с призовым фондом свыше 800 тысяч долларов.

Во втором круге россиянка потерпела поражение от первой сеяной австралийки Эшли Барти — 6:4, 3:6, 5:7.

Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. Россиянка совершила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Барти в свою очередь совершила 11 эйсов, сделала 6 двойных ошибок и совершила 5 из 7 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Эшли Барти поспорит с победительницей пары Арина Родионова (Австралия) — Маркета Вондроушова (Чехия). 0