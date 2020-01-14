Павлюченкова уступила Барти в Аделаиде

Анастасия Павлюченкова
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Во втором круге россиянка потерпела поражение от первой сеяной австралийки Эшли Барти — 6:4, 3:6, 5:7.
Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. Россиянка совершила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Барти в свою очередь совершила 11 эйсов, сделала 6 двойных ошибок и совершила 5 из 7 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал турнира Эшли Барти поспорит с победительницей пары Арина Родионова (Австралия) — Маркета Вондроушова (Чехия). 0