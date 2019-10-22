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    Циципас успешно стартовал на турнире в Базеле, Зверев проиграл

    Теннис ATP Прогнозы на теннис
    Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в швейцарском Базеле.

    Стефанос Циципас
    Стефанос Циципас

    В поединке первого раунда третий номер посева переиграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

    Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Циципас выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта из 4. На счету испанца 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-поинта из 3.

    Следующим соперником Циципаса станет литовец Ричардас Беранкис или испанец Пабло Андухар.

    В еще одном матче немец Александр Зверев, посеянный под вторым номером, потерпел поражение от американца Тейлора Фритца — 6:7 (7:9), 4:6.

    За выход в четвертьфинал Фритц поспорит с австралийцем Алексом де Минором. 0

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