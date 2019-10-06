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    Джокович — победитель турнира в Токио

    ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира в Токио.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    В финальном поединке первый номер мирового рейтинга обыграл австралийца Джона Миллмана со счетом 6:3, 6:2.

    Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Джокович выполнил 6 эйсов и реализовал 3 брейк-поинта из 4. На счету Миллмана 1 подача навылет, брейк-поинтов у австралийца не было.

    Для Джоковича этот титул стал 76-м в карьере и четвертым в нынешнем сезоне. В Токио он завоевал трофей впервые в своей карьере.

    Благодаря этой победе серб сократил отставание от Рафаэля Надаля в чемпионской гонке ATP. 0

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