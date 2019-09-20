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    Блинкова не смогла пробиться в финал турнира в Гуанчжоу

    WTA
    Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в финал турнира в Гуанчжоу (Китай).

    Анна Блинкова
    Анна Блинкова

    В полуфинале 76-я ракетка мира в трех сетах уступила представительнице США Софии Кенин, занимающей 20-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 1:6.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. Блинкова 4 раза подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 эйса, 9 двойных ошибок и 6 брейков.

    В финале соревнований с призовым фондом 500 тысяч долларов Кенин поспорит с австралийкой Самантой Стосур, обыгравшая швейцарку Викторию Голубич — 2:6, 7:6 (7:4), 6:1. 0

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