Блинкова не смогла пробиться в финал турнира в Гуанчжоу

Российская теннисисткане сумела пробиться в финал турнира в Гуанчжоу (Китай).

В полуфинале 76-я ракетка мира в трех сетах уступила представительнице США Софии Кенин, занимающей 20-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 1:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. Блинкова 4 раза подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 эйса, 9 двойных ошибок и 6 брейков.

В финале соревнований с призовым фондом 500 тысяч долларов Кенин поспорит с австралийкой Самантой Стосур, обыгравшая швейцарку Викторию Голубич — 2:6, 7:6 (7:4), 6:1. 0