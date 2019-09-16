Стали известны соперники сборной России на дебютном Кубке ATP

В австралийском Сиднее прошла церемония жеребьевки дебютного розыгрыша Кубка ATP.

Сборная России во главе с четвертой ракеткой мира Даниилом Медведевым попала в группу D, где ее соперниками будут команды Италии, США и еще одна сборная, которая пройдет квалификацию. Матчи этого квартета будут сыграны в Перте, сообщается на сайте ATP.

Турнир пройдет с 3 по 12 января в трех городах Австралии — Сиднее, Перте и Брисбене.

В других группах сыграют:

Группа А: Сербия, Франция, ЮАР, победитель квалификации (Брисбен).

Группа В: Испания, Япония, Грузия, победитель квалификации (Перт).

Группа С: Швейцария, Бельгия, Великобритания, победитель квалификации (Сидней).

Группа Е: Австрия, Хорватия, Аргентина, победитель квалификации (Сидней).

Группа F: Германия, Греция, Канада, Австралия (Брисбен).

Право сыграть в плей-офф получат победители групп и две вторые команды с наилучшими показателями. 0