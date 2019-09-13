Медведев примет участие на турнире в Окленде

Четвертая ракетка мира россиянинпримет участие в турнире в Окленде (Новая Зеландия), сообщает Stuff.

«Я много слышал об Окленде и с нетерпением жду возможности сыграть там. Мои друзья выступали там и рассказывали, как им все понравилось. Последние несколько недель получились великолепными для меня.

В моей игре все сложилось воедино. Было приятно победить игроков, с которых я долгое время старался брать пример», — сказал Медведев.

Турнир в Новой Зеландии пройдет с 13 по 18 января 2020 года.

Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате США Медведев дошел до финала, где в пяти партиях проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. 0