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    Медведев примет участие на турнире в Окленде

    Даниил Медведев ATP
    Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев примет участие в турнире в Окленде (Новая Зеландия), сообщает Stuff.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    «Я много слышал об Окленде и с нетерпением жду возможности сыграть там. Мои друзья выступали там и рассказывали, как им все понравилось. Последние несколько недель получились великолепными для меня.

    В моей игре все сложилось воедино. Было приятно победить игроков, с которых я долгое время старался брать пример», — сказал Медведев.

    Турнир в Новой Зеландии пройдет с 13 по 18 января 2020 года.

    Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате США Медведев дошел до финала, где в пяти партиях проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. 0

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