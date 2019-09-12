Медведев: Для соперников я «тот неприятный долговязый русский парень»

Россиянин, дошедший до финала Открытого чемпионата США, рассказал о тактических моментах, на которые он обращает внимание.

«Я постоянно размышляю о слабых сторонах соперника: "Что сделать, чтобы он не смог отбить мой мяч?".

Даже в матче с Новаком Джоковичем, который и сам гениально играет от обороны, я старался сделать меньше ошибок, чем он, и постоянно его тормозил.

Думаю, если опросить моих оппонентов, то на корте я "тот неприятный долговязый русский парень". Но победителей не судят», — приводит слова Медведева Vogue Russia.

В финальном матче Открытого чемпионата США россиянин, занимающий четвертое место в рейтинге, уступил второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Встреча« продолжалась 4 часа 50 минут. 0