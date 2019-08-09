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    Медведев вышел в полуфинал турнира в Монреале

    ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Монреале (Канада).

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В четвертьфинальном матче россиянин одержал разгромную победу над вторым «сеянным» турнира австрийцем Домиником Тимом со счетом 6:3, 6:1.

    Продолжительность противостояния составила 56 минут. Медведев 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Тим подал 1 эйс, дважды ошибся на подаче и не создал ни одной возможности взять подачу соперника.

    В полуфинале Медведев встретится с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Саша Зверев (Германия). 0

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