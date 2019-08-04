ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре Шюррле на скамейке запасныхОбоюдное поражение соседей. Московское дерби осталось без победителя
  • 08:04
    • Медведев вышел в финал турнира в Вашингтоне
  • 23:27
    • «Зенит» избежал поражения в матче с «Краснодаром»
  • 23:39
    • Дортмундская «Боруссия» в шестой раз выиграла Суперкубок Германии
  • 21:43
    • «МЮ» по пенальти обыграл «Милан» в матче МКЧ-2019
  • 21:22
    • «Витесс» упустил победный счет в матче с «Аяксом»
    Все новости спорта

    Медведев вышел в финал турнира в Вашингтоне

    ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Вашингтоне (США), призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В полуфинальном поединке россиянин победил немца Петера Гоевчика со счетом 6:2, 6:2.

    Продолжительность противостояния составила 56 минут. Медведев 8 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку на подаче и реализовал 5 брейк-пойнт из 5. Гоевчик подал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех.

    В финале Медведев сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, победившим грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7).

    Медведев за карьеру выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде. Россиянин в этом году первенствовал в Софии. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уимблдон-2019. 15-летняя сенсация, стабильность Новака и провал россиянок
  • 15/07/2019 в 16:39
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
  • 1.66
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Тамбов» усталостью тульского «Арсенала»
  • «Тамбов» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Отберет ли «Шахтер» Караганда очки у лидера первенства?
  • «Шахтер» Караганда — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Новая битва «Ливерпуля» и «Ман Сити»: кто возьмет Суперкубок Англии?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эден Азар Футбол Ла Лига или АПЛ: кто потратит больше денег этим летом?Клубы из чемпионата Испании пока опережают англичан 02/08/2019 в 16:160
  • 08:19
    • Хуанфран стал игроком «Сан-Паулу»
  • 19:05
    • Ферстаппен завоевал первый поул в карьере
  • 18:30
    • «Локомотив» вырвал победу у «Крыльев Советов»
    «Арсенал» — «Нефтчи» Футбол Бакинский позор. Такому «Арсеналу» нечего делать в Лиге ЕвропыРеакция спортивных СМИ на поражение тульского «Арсенала» от «Нефтчи» 02/08/2019 в 01:100
  • Экспресс дня

  • На что способен обновленный «Спартак»?
  • 3.09
    •
  • 23:09
    • Глушаков провел тренировку в общей группе «Ахмата»
  • 22:52
    • Шюррле сравнил «Спартак» и «Боруссию»
  • 22:40
    • Зобнин винит кривые ноги в нереализованном моменте
    Пеп Гвардиола Футбол Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?Пеп Гвардиола хочет вывести свою команду на новый уровень 01/08/2019 в 12:450
  • 18:00
    • «Интер» намерен сделать новое предложение по Лукаку
  • 17:41
    • Валерий Карпин прокомментировал результат матча с «Уралом»
  • 17:27
    • Погба хочет покинуть «МЮ» и перейти в «Реал»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие