Медведев вышел в финал турнира в Вашингтоне

Российский теннисиствышел в финал турнира в Вашингтоне (США), призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.

В полуфинальном поединке россиянин победил немца Петера Гоевчика со счетом 6:2, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 56 минут. Медведев 8 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку на подаче и реализовал 5 брейк-пойнт из 5. Гоевчик подал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех.

В финале Медведев сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, победившим грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7).

Медведев за карьеру выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде. Россиянин в этом году первенствовал в Софии. 0