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    Медведев — в полуфинале турнира в Вашингтоне

    ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне (США).

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В матче 1/4 финала соревнований россиянин в двух сетах обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 6:4, 7:6 (9:7).

    Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Медведев 19 раз подал навылет, допустил одну ошибку на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Чилич пода 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

    В полуфинале российский теннисист встретится с Петером Гойовчиком из Германии, который на стадии 1/4 финала обыграл британца Кайла Эдмунда. 0

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