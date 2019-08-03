Медведев — в полуфинале турнира в Вашингтоне

Российский теннисиствышел в полуфинал турнира в Вашингтоне (США).

В матче 1/4 финала соревнований россиянин в двух сетах обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 6:4, 7:6 (9:7).

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Медведев 19 раз подал навылет, допустил одну ошибку на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Чилич пода 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

В полуфинале российский теннисист встретится с Петером Гойовчиком из Германии, который на стадии 1/4 финала обыграл британца Кайла Эдмунда. 0