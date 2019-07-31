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    Медведев пробился в 1/8 финала турнира в Вашингтоне

    ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне (США).

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В поединке второго круга россиянин обыграл американца Бьорна Фрэтэнджело со счетом 6:3, 6:4.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. На счету Медведева 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Фрэтэнджело подал 3 эйса, совершил 2 двойные ошибки и упустил единственный брейк-пойнт.

    За выход в четвертьфинал Медведев сразится с еще одним американцем Фрэнсисом Тиафо, который одолел казаха Александра Бублика — 6:1, 7:6 (7:5). 0

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