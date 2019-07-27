Самсонова не смогла выйти в финал турнира в Палермо

Российская теннисисткане сумела выйти в финал грунтового турнира в Палермо (Италия).

В полуфинальном матче россиянка проиграла восьмой сеяной швейцарке Хиль Белен Тайхман со счетом 3:6, 1:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут. Самсонова ни разу не сумела подать навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. Тайхман подала 4 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.

В финале соревнований Тайхманн сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Голландия) — Паула Бадоса Хиберт (Испания). 0