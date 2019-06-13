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    Кудерметова разгромила Айаву на турнире в Голландии

    WTA
    Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе (Голландия).

    Вероника Кудерметова
    Вероника Кудерметова

    В поединке второго круга россиянка одолела австралийку Дестани Айаву — 6:3, 6:1.

    Теннисистки провели на корте 55 минут. Вероника 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету 214-й ракетки мира, в стартовом раунде обыгравшей Арину Соболенко, 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

    В четвертьфинале Кудерметова сыграет против бельгийки Греете Миннен, ранее выбившей из борьбы россиянку Маргариту Гаспарян.

    В 2018 году чемпионкой турнира Хертогенбосе стала сербка Александра Крунич. 0

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