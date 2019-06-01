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    Александрова уступила Большовой в третьем круге «Ролан Гаррос»

    Ролан Гаррос WTA Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова не сумела пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

    Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова

    В третьем круге российская теннисистка за час и 24 минуты проиграла испанке Алене Большовой в двух сетах со счетом 2:6, 5:7.

    Россиянка совершила один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-поинта из семи. На счету Большовой одна подача навылет, три двойные и пять брейков.

    Следующей соперницей испанки станет победительница поединка Аманда Анисимова (США) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния).

    Добавим, что российских девушек в основной сетке турнира не осталось. 0

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