Кудерметова вышла в парный полуфинал Мадрида

Россиянкаиз Казахстана вышли в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде.

В четвертьфинале дуэт одолел немку Анну-Лену Гренефельд и голландку Деми Схурс — 6:4, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Вероника и Галина 1 раз подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал Кудерметова и Воскобоева поспорят с победительницами матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Барбора Стрыцова (Чехия, 5) — Саманта Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай, 3). 0