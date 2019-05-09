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    Кудерметова вышла в парный полуфинал Мадрида

    WTA
    Россиянка Вероника Кудерметова и Галина Воскобоева из Казахстана вышли в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде.

    Вероника Кудерметова
    Вероника Кудерметова

    В четвертьфинале дуэт одолел немку Анну-Лену Гренефельд и голландку Деми Схурс — 6:4, 6:3.

    Продолжительность противостояния составила 58 минут.

    Вероника и Галина 1 раз подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

    За выход в финал Кудерметова и Воскобоева поспорят с победительницами матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Барбора Стрыцова (Чехия, 5) — Саманта Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай, 3). 0

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