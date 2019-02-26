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    Медведев покинул турнир в Дубае

    ATP Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев не смог выйти во второй раунд турнира ATP в Дубае.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
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    В матче первого круга он уступил представителю Литвы Ричардасу Беранкису — 3:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час 29 минут.

    Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Медведева 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 4. Беранкис отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 4 брейками.

    Следующим соперником Беранкиса станет победитель пары Маттео Берреттини (Италия) — Денис Кудла (США).

    Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. 0

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