Медведев покинул турнир в Дубае

Даниил Медведев
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В матче первого круга он уступил представителю Литвы Ричардасу Беранкису — 3:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час 29 минут.
Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Медведева 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 4. Беранкис отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 4 брейками.
Следующим соперником Беранкиса станет победитель пары Маттео Берреттини (Италия) — Денис Кудла (США).
Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. 0