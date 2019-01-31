Павлюченкова одолела Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге

Россиянкавышла в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого составляет почти 800 тысяч долларов.

Анастасия Павлюченкова twitter.com/Tennisleader 1000 Фрибет для всех Забрать!

Во втором круге турнира российская теннисистка за полтора часа обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:4, 6:4.

Павлюченкова, 32-я ракетка мира, пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

На счету Остапенко (22) два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять победительница пары Исалин Бонавантюр (Бельгия, 148) — Кики Бертенс (Голландия, 8). 0