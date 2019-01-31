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    Павлюченкова одолела Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге

    WTA Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого составляет почти 800 тысяч долларов.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова
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    Во втором круге турнира российская теннисистка за полтора часа обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:4, 6:4.

    Павлюченкова, 32-я ракетка мира, пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

    На счету Остапенко (22) два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

    Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять победительница пары Исалин Бонавантюр (Бельгия, 148) — Кики Бертенс (Голландия, 8). 0

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