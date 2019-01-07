Медведев снялся с турнира в Сиднее

Российский теннисистпринял решение сняться с турнира в Сиднее, сообщает официальный Twitter турнира.

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Это произошло после финального матча в Брисбене, где россиянин потерпел поражение от японца Кеи Нисикори.

В основной сетке россиянина в статусе «лаки лузера» заменит Таро Даниэль.

«Я очень расстроен, что не смогу защитить свой титул в Сиднее, но я мощно провел неделю в Брисбене, и мне требуется пара дней, чтобы восстановиться и подготовиться к Australian Open.

Турнир в Сиднее, где я завоевал первый титул, всегда будет особенным для меня. Я с удовольствием вернусь туда и буду играть снова в будущем», — сказал Медведев. 0