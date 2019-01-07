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    Медведев снялся с турнира в Сиднее

    ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев принял решение сняться с турнира в Сиднее, сообщает официальный Twitter турнира.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
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    Это произошло после финального матча в Брисбене, где россиянин потерпел поражение от японца Кеи Нисикори.

    В основной сетке россиянина в статусе «лаки лузера» заменит Таро Даниэль.

    «Я очень расстроен, что не смогу защитить свой титул в Сиднее, но я мощно провел неделю в Брисбене, и мне требуется пара дней, чтобы восстановиться и подготовиться к Australian Open.

  • Медведев проиграл в финале турнира в Брисбене
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    • Турнир в Сиднее, где я завоевал первый титул, всегда будет особенным для меня. Я с удовольствием вернусь туда и буду играть снова в будущем», — сказал Медведев. 0

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