Медведев снялся с турнира в Сиднее

Даниил Медведев
sydneyinternational.com.au
Это произошло после финального матча в Брисбене, где россиянин потерпел поражение от японца Кеи Нисикори.
В основной сетке россиянина в статусе «лаки лузера» заменит Таро Даниэль.
«Я очень расстроен, что не смогу защитить свой титул в Сиднее, но я мощно провел неделю в Брисбене, и мне требуется пара дней, чтобы восстановиться и подготовиться к Australian Open.
Турнир в Сиднее, где я завоевал первый титул, всегда будет особенным для меня. Я с удовольствием вернусь туда и буду играть снова в будущем», — сказал Медведев. 0