Брайан и Сок выиграли Итоговый турнир ATP

Американская парастала победителями парного разряда Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне.

Майк Брайан/Джек Сок twitter.com/ATPWorldTour 1000 Фрибет для всех Забрать!

В финальном матче американцы за полтора часа выиграли в трёх партиях у французского дуэта Пьер Юг Эрбер и Николя Маю со счётом 5:7, 6:1, 13:11.

Брайан и Сок один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из 10.

На счету Эрбера и Маю 5 эйсов, 10 ошибок на подаче и 2 реализованных брейка из 8.

Ранее в 2018 году Брайан и Сок выиграли два турнира «Большого шлема» в парном разряде — Уимблдоне и US Open.

Для Майка Брайана это пятая победа в турнире. В 2003, 2004, 2009 и 2014 году он побеждал в паре с Бобом Брайаном. 0