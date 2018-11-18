ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Милан Шкриниар18 игроков для топ-клубов АПЛ
  • 22:42
    • «Реал» заинтересован в трансфере Кавани
  • 21:18
    • Брайан и Сок выиграли Итоговый турнир ATP
  • 19:22
    • СКА в Петербурге одолел «Магнитку»
  • 19:00
    • Сборная Англии вырвала победу у Хорватии и вышла в плей-офф Лиги наций
  • 18:49
    • «Зенит» в контрольном матче обыграл «Шальке»
    Все новости спорта

    Брайан и Сок выиграли Итоговый турнир ATP

    Финал Мирового Тура ATP ATP
    Американская пара Майк Брайан и Джек Сок стала победителями парного разряда Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне.

    Майк Брайан/Джек Сок
    Майк Брайан/Джек Сок
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В финальном матче американцы за полтора часа выиграли в трёх партиях у французского дуэта Пьер Юг Эрбер и Николя Маю со счётом 5:7, 6:1, 13:11.

    Брайан и Сок один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из 10.

    На счету Эрбера и Маю 5 эйсов, 10 ошибок на подаче и 2 реализованных брейка из 8.

    Ранее в 2018 году Брайан и Сок выиграли два турнира «Большого шлема» в парном разряде — Уимблдоне и US Open.

    Для Майка Брайана это пятая победа в турнире. В 2003, 2004, 2009 и 2014 году он побеждал в паре с Бобом Брайаном. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хачанов — почти топ и новая звезда российского тенниса
  • 05/11/2018 в 16:38
    •
  • Прогноз
  • Испания — Босния и Герцеговина
  • 1.55
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испанцам нужен релакс
  • Испания — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Смогут ли швейцарцы со второй попытки остановить Бельгию?
  • Швейцария — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Колорадо» и «Анахайм» не забросят много шайб
  • «Анахайм» — «Колорадо». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Коламбуса» Хоккей НХЛ. Три передачи Панарина, очередное поражение «Питтсбурга»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября 09:330
  • 22:25
    • «Уфа» стала победителем турнира «Korantina Homes Cup»
  • 22:07
    • Северная Ирландия уступила Австрии и вылетела в дивизион С Лиги Наций
  • 22:01
    • Белоруссия выиграла группу и вышла в Лигу наций C
    Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мира Футбол Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождениеРеакция прессы на матч Нидерланды — Франция 01:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бельгия не отдаст свое первое место
  • 4.23
    •
  • 21:48
    • «Луч» обыграл «Зенит-2»
  • 21:32
    • Кузяев выделил в составе Швеции Классона и Гранквиста
  • 20:59
    • Климов одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина
    Лионель Месси Футбол 15 лет с момента дебюта. Фанаты должны ценить МессиАргентинец дебютировал за «Барселону» 16 ноября 2003 года Вчера в 15:150
  • 20:51
    • ЦСКА обыграл «Цмоки-Минск»
  • 19:50
    • «Факел» обыграл «Авангард», «Балтика» победила «Чертаново»
  • 19:31
    • «Локомотив» на выезде уступил «Йокериту»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие