Медведев проиграл Чоричу в Париже

Хорватвышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого составляет почти 5 миллионов евро.

Во встрече второго раунда соревнований хорватский теннисист в двух сетах обыграл за час и 15 минут россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4.

Чорич 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4 возможных. На счету Медведева 4 эйса, 5 ошибок на подаче и ни одного реализованного брейка из двух возможных.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже Чорич сыграет с шестой ракеткой соревнований — австрийцем Домиником Тимом. 0