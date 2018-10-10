Медведев уступил Федереру на турнире в Шанхае

Российский теннисистне сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае.

В поединке второго раунда россиянин проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Медведев 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-поинтов. На счету его соперника 10 эйсов и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Федерер поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Напомним, что швейцарец является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 6:3. 0