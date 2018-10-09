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    Касаткина претендует на награду самой прогрессирующей теннисистке года

    WTA Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина попала в число претенденток на звание самой прогрессирующей теннисистки 2018 года.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
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    Об этом сообщает пресс-служба WTA.

    Кроме Касаткиной на награду претендуют бельгийка Элизе Мертенс, белоруска Александра Соснович, голландка Кики Бертенс, немка Юлия Гергес​ и китаянка Цян Ван.

    Отметим, что данная награда вручается теннисистке из топ-100 рейтинга WTA, которая сумела продемонстрировать существенный прогресс.

    Также WTA назвала претенденток на награду лучшей теннисистке года. На это звание претендуют датчанка Каролин Возняцки, румынка Симона Халеп, немка Ангелик Кербер, японка Наоми Осака и чешка Петра Квитова. 0

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