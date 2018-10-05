Соболенко проиграла в Пекине и потеряла шансы попасть на итоговый турнир

Ван Цян
wtatennis.com
В четвертьфинальном поединке 16-я ракетка мира не справилась с китаянкой Ван Цян — 5:7, 5:7.
Соболенко выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта.
Китаянка, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 4 брейка.
В полуфинале турнира в Пекине Ван Цян сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки. Другую полуфинальную пару составили японка Наоми Осака и представительница Латвии Анастасия Севастова.
После этого поражения Соболенко потеряла шансы попасть на итоговый турнир WTA. 0