Соболенко проиграла в Пекине и потеряла шансы попасть на итоговый турнир

Белорусская теннисисткане смогла выйти в полуфинал турнира в Пекине.

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В четвертьфинальном поединке 16-я ракетка мира не справилась с китаянкой Ван Цян — 5:7, 5:7.

Соболенко выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта.

Китаянка, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 4 брейка.

В полуфинале турнира в Пекине Ван Цян сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки. Другую полуфинальную пару составили японка Наоми Осака и представительница Латвии Анастасия Севастова.

После этого поражения Соболенко потеряла шансы попасть на итоговый турнир WTA. 0