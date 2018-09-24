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    Блинкова и Вихлянцева проиграли на старте теннисного турнира в Ташкенте

    WTA
    Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться во второй круг турнира в Ташкенте (Узбекистан).

    Анна Блинкова
    Анна Блинкова
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    На старте соревнований она в двух партиях уступила представительнице Германии Татьяне Марии — 1:6, 2:6.

    Матч продолжался 1 час 4 минуты. Наталья ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

    За выход в четвертьфинал соревнований Мария поспорит с Маргаритой Гаспарянян (Россия).

    Также не смогла преодолеть первый этап турнира в Ташкенте россиянка Анна Блинкова, проиграв представительнице Словении Далиле Якупович — 4:6, 7:5, 4:6.

    Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут. Блинкова дважды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 8 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 9 брейков. В третьем сете россиянка вела 4:1, но проиграла пять геймов подряд.

    Во втором круге Якупович встретится с победительницей встречи Марта Костюк (Украина) — Аранта Рус (Нидерланды). 0

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