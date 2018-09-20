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    Медведев: На теннисистов восстановление РУСАДА не повлияет

    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев рассказал, что восстановление членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) никак не скажется на теннисистах.

    Даниил Медведев
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    «Сказывалось ли повышенное внимание допинг-офицеров? Бывало, что не приходят месяц, а потом по два раза. Но никогда такого не было, чтобы приходили три раза за четыре дня. Это какой-то нонсенс.

    Думаю, не только у меня это впервые. Не знаю, с чем это было связано. Смешно, потому что два раза один и тот же допинг-офицер пришёл ко мне в отель.

    И это было ночью после того, как я сдавал допинг после матча Кубка Дэвиса в Москве. Надеюсь, что теперь они меня оставят в покое.

    Теоретически они имеют право проверять хоть каждый день в течение года. Но, конечно, меня это удивило.

    Как повлияет восстановление РУСАДА? На мне никак не сказывалось отсутствие РУСАДА, потому что я живу во Франции. Там ко мне могут прийти в Монако, туда приезжают французы.

    Индивидуальный спорт не связан с РУСАДА. На теннисистов восстановление РУСАДА не повлияет», — передаёт слова Медведева «Чемпионат». 0

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