Медведев: На теннисистов восстановление РУСАДА не повлияет

Россиянинрассказал, что восстановление членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) никак не скажется на теннисистах.

«Сказывалось ли повышенное внимание допинг-офицеров? Бывало, что не приходят месяц, а потом по два раза. Но никогда такого не было, чтобы приходили три раза за четыре дня. Это какой-то нонсенс.

Думаю, не только у меня это впервые. Не знаю, с чем это было связано. Смешно, потому что два раза один и тот же допинг-офицер пришёл ко мне в отель.

И это было ночью после того, как я сдавал допинг после матча Кубка Дэвиса в Москве. Надеюсь, что теперь они меня оставят в покое.

Теоретически они имеют право проверять хоть каждый день в течение года. Но, конечно, меня это удивило.

Как повлияет восстановление РУСАДА? На мне никак не сказывалось отсутствие РУСАДА, потому что я живу во Франции. Там ко мне могут прийти в Монако, туда приезжают французы.

Индивидуальный спорт не связан с РУСАДА. На теннисистов восстановление РУСАДА не повлияет», — передаёт слова Медведева «Чемпионат». 0