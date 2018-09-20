Медведев вышел в 1/4 финала St. Petersburg Open

Россиянинвышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов.

Российский теннисист одолел Даниила Кукушкина из Казахстана в двух сетах — 6:3, 6:4.

На счету Медведева 5 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Кукушкин не отметился эйсами и двойными ошибками, реализовав 1 брейк-пойнт из 5 возможных.

Соперник Кукушкина определится в матче Доминик Тим — Ян-Леннард Штруфф.

Ранее в четвертьфинал не смог пробиться Карен Хачанов, уступивший Стэну Вавринке.

Действующим победителем St. Petersburg Open является представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур.

В финальном матче прошлогоднего розыгрыша соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини — 3:6, 6:4, 6:2. 0