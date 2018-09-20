ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Аякса»Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 2
  • 16:16
    • ВАДА официально подтвердило восстановление РУСАДА
  • 18:31
    • Медведев вышел в 1/4 финала St. Petersburg Open
  • 16:00
    • УЕФА открыл дело в отношении Роналду
  • 11:45
    • Сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА
  • 09:31
    • Коларж: Ничья с ЦСКА — просто позор
    Все новости спорта

    Медведев вышел в 1/4 финала St. Petersburg Open

    Даниил Медведев ATP
    Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Российский теннисист одолел Даниила Кукушкина из Казахстана в двух сетах — 6:3, 6:4.

    На счету Медведева 5 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Кукушкин не отметился эйсами и двойными ошибками, реализовав 1 брейк-пойнт из 5 возможных.

    Соперник Кукушкина определится в матче Доминик Тим — Ян-Леннард Штруфф.

    Ранее в четвертьфинал не смог пробиться Карен Хачанов, уступивший Стэну Вавринке.

    Действующим победителем St. Petersburg Open является представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур.

    В финальном матче прошлогоднего розыгрыша соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини — 3:6, 6:4, 6:2. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ренессанс Джоковича. Серб завоевал 14-й титул на ТБШ
  • 10/09/2018 в 15:25
    •
  • Прогноз
  • «Копенгаген» — «Зенит»
  • 2.00
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Повлияет ли скандал в «Спартаке» на результат матча в Вене?
  • «Рапид» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Краснодар» воспользуется кризисом «Акхисара»
  • «Акхисар Беледиеспор» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Нервионцы» продлят победный ход в Лиге Европы
  • «Севилья» — «Стандард». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Галатасарай» Футбол ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Галатасараю», ЦСКА спасся в матче с «Викторией»Обзор и результаты матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/19 00:440
  • 17:46
    • Мшвидобадзе завоевал серебро ЧМ по дзюдо
  • 15:29
    • «Анжи» проведет матч Юношеской лиги УЕФА в Астрахани
  • 13:00
    • Влашич: Используем проблемы «Спартака», чтобы победить
    Бафетимби Гомис Футбол Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 1Вспоминаем величайшие игры с 1992 года Вчера в 19:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды «Спартака» и «Краснодара», шанс реабилитироваться для киевлян
  • 4.53
    •
  • 18:07
    • «Сибирь» потерпела девятое поражение подряд
  • 15:42
    • СМИ: ВАДА поддержало восстановление РУСАДА
  • 14:06
    • Шумахер-младший может войти в программу «Феррари»
    ЦСКА Хоккей КХЛ. ЦСКА одолел «Куньлунь», «Спартак» разгромил «Трактор»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 19 сентября Вчера в 23:110
  • 12:48
    • Азар и еще три игрока «Челси» пропустят матч Лиги Европы
  • 08:27
    • На удалении Роналду настоял судья за воротами
  • 13:35
    • Ледяхов возглавит «Балтику»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие