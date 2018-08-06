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    Бузэрнеску — чемпионка турнира в Сан-Хосе

    WTA
    Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску стала победительницей турнира категории Premier в Сан-Хосе (США).

    Михаэла Бузэрнеску
    Михаэла Бузэрнеску
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    В финале пятая ракетка соревнований отдала всего один гейм гречанке Марии Саккари, победив со счетом 6:1, 6:0.

    Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Бузэрнеску выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету 46-й ракетки мира 2 эйса, 4 ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

    Стоит отметить, что для 30-летней уроженки Бухареста, занимающей 24-е место в рейтинге WТА, этот титул стал первым в карьере. Благодаря этому успеху она поднимется на 20-ю позицию в женской табели о рангах. 0

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