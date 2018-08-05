Зверев защитил титул в Вашингтоне

Представитель Германиистал победителем турнира в Вашингтоне.

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В финальном поединке первый номер посева обыграл австралийца Алекса де Минора со счетом 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Зверев выполнил 6 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 11. На счету де Минора 2 двойные ошибки. Эйсов и брейк-поинтов у него не было.

Для Зверева это уже девятый титул в карьере и третий в сезоне. В прошлом году он тоже был лучшим в Вашингтоне.

Добавим, что Зверев и де Минор провели самый молодой финал турнира АТР за 11 лет. На данный момент Александру 21 год, Алексу — 19 лет. 0