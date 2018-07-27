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    Потапова впервые вышла в полуфинал турнира WTA

    WTA
    Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира Moscow River Cup.

    Анастасия Потапова
    Анастасия Потапова
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    В поединке 1/4 финала обладательница «уайлд-кард» обыграла свою соотечественницу Валентину Ивахненко со счетом 1:6, 6:3, 6:2.

    Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Потапова допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-поинтов. На счету ее соперницы 2 двойные ошибки и 4 брейка.

    Потапова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA. Ее следующей соперницей станет немка Лаура Зигемунд или словенка Тамара Зиданшек.

    Другую полуфинальную пару составили сербка Ольга Данилович и белоруска Александра Саснович. 0

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