Потапова впервые вышла в полуфинал турнира WTA

Российская теннисисткавышла в полуфинал турнира Moscow River Cup.

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В поединке 1/4 финала обладательница «уайлд-кард» обыграла свою соотечественницу Валентину Ивахненко со счетом 1:6, 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Потапова допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-поинтов. На счету ее соперницы 2 двойные ошибки и 4 брейка.

Потапова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA. Ее следующей соперницей станет немка Лаура Зигемунд или словенка Тамара Зиданшек.

Другую полуфинальную пару составили сербка Ольга Данилович и белоруска Александра Саснович. 0