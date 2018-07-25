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    Потапова победила Кр. Плишкову в Москве

    WTA
    Россиянка Анастасия Потапова впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира WTA.

    Анастасия Потапова
    Анастасия Потапова
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    Во втором круге Moscow River Cup российская теннисистка за полтора часа победила представительницу Чехии Кристину Плишкову в двух сетах — 6:4, 6:4.

    Потапова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Плишковой 9 эйсов, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

    В начале этого сезона Анастасия, получив «уайлд-кард» на турнир в Санкт-Петербурге, выиграла там свой первый матч на турнирах WTA — тогда она победила немку Татьяну Марию.

    Следующей соперницей Потаповой станет Валентина Ивахненко (Q), которая выиграла российское дерби у Варвары Флинк (Q). 0

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