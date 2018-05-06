Александр Зверев выиграл турнир в Мюнхене

Немецкий теннисистодержал победу в финале турнира ATP в Мюнхене.

В решающем поединке третий номер мирового рейтинга встречался с соотечественником Филиппом Кольшрайбером и одержал уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:3.

Финал длился 1 час 11 минут, за которые Зверев совершил по четыре эйса и брейка, а также избежал ошибок на своей подаче. Кольшрайбер, который занимает 34-е место в рейтинге АТР, дважды подал навылет и реализовал один брейк-поинт при одной двойной ошибке. Счет в личных встречах теннисистов стал равным — 2:2.

Это первый титул Зверева в текущем сезоне и седьмой в карьере. В обновленном рейтинге АТР немецкий теннисист сохранит за собой третью строчку.