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    Чемпионка «Ролан Гаррос»-2011 в миксте завершила карьеру

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    Кейси Деллакуа
    На фото:Кейси Деллакуа
    Австралийская теннисистка Кейси Деллакуа объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 33 лет.

    «Я буду скучать по адреналину, уровень которого поднимается при выходе на корт, по победам и даже проигрышам. Я буду скучать по болельщикам, перед которыми я играла.

    Больше всего я буду скучать по матчам за сборную Австралии. Я всегда ценила возможность представлять свою страну. Я благодарна теннису за все, что он дал мне. Но сейчас я в предвкушении новой главы моей жизни», — сказала Деллакуа в видеообращении на своей странице в Facebook.

    За карьеру Деллакуа выиграла 22 турнира ITF в одиночном разряде и 23 турнира в парах. На счету австралийки семь побед на турнирах WTA в парном разряде, а также победа на юниорском турнире Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2003). Также Деллакуа является победительницей «Ролан Гаррос»-2011 в миксте.

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