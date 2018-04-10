Чемпионка «Ролан Гаррос»-2011 в миксте завершила карьеру

Австралийская теннисисткаобъявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 33 лет.

«Я буду скучать по адреналину, уровень которого поднимается при выходе на корт, по победам и даже проигрышам. Я буду скучать по болельщикам, перед которыми я играла.

Больше всего я буду скучать по матчам за сборную Австралии. Я всегда ценила возможность представлять свою страну. Я благодарна теннису за все, что он дал мне. Но сейчас я в предвкушении новой главы моей жизни», — сказала Деллакуа в видеообращении на своей странице в Facebook.

За карьеру Деллакуа выиграла 22 турнира ITF в одиночном разряде и 23 турнира в парах. На счету австралийки семь побед на турнирах WTA в парном разряде, а также победа на юниорском турнире Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2003). Также Деллакуа является победительницей «Ролан Гаррос»-2011 в миксте.