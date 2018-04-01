Мыскина: Беру на себя всю ответственность за неудачи сборной

Бывшая теннисисткаподтвердилаоб уходе с поста капитана женской сборной России, который она занимала с января 2014 года.

В 2015 году Мыскина дошла с командой до финала Кубка федерации-2015.

«Я написала заявление об уходе. Думала об этом достаточно давно, но хотелось вернуть команду в Мировую группу. Жаль, что в итоге сделать этого не удалось.

В неудачах сборной всегда виноват только капитан, поэтому всю ответственность за последние поражения я беру на себя.

Все-таки наши девочки давно приучили всех, что они самые лучшие и всегда должны бороться за победу, чего я и хочу пожелать своему преемнику и всей нашей сборной»,– цитирует «Коммерсант» Мыскину.

Новым капитаном российской команды будет 34-летний Игорь Андреев. В апреле россиянки поборются с Латвией за право остаться в Мировой группе II.