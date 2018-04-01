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    Мыскина: Беру на себя всю ответственность за неудачи сборной

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    Анастасия Мыскина
    На фото:Анастасия Мыскина
    Бывшая теннисистка Анастасия Мыскина подтвердила информацию об уходе с поста капитана женской сборной России, который она занимала с января 2014 года.

    В 2015 году Мыскина дошла с командой до финала Кубка федерации-2015.

    «Я написала заявление об уходе. Думала об этом достаточно давно, но хотелось вернуть команду в Мировую группу. Жаль, что в итоге сделать этого не удалось.

    В неудачах сборной всегда виноват только капитан, поэтому всю ответственность за последние поражения я беру на себя.

    Все-таки наши девочки давно приучили всех, что они самые лучшие и всегда должны бороться за победу, чего я и хочу пожелать своему преемнику и всей нашей сборной»,– цитирует «Коммерсант» Мыскину.

    Новым капитаном российской команды будет 34-летний Игорь Андреев. В апреле россиянки поборются с Латвией за право остаться в Мировой группе II.

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